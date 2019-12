Baby, one more time!

Entlang dem Regent’s Canal spazieren wir deshalb vom Broadway Market gemütlich stadteinwärts, vorbei an Hausbooten mit so klangvollen Namen wie «Snow Goose», «Poco the Little Boat» oder – sehr bezeichnend – «The Last Resort». Der Kanal als letzter Rückzugsort. Aufgrund der ­steigenden Mietpreise entscheiden sich immer mehr Londoner für ein Leben auf dem Wasser. So können sie in Nachbarschaften wohnen, die sonst unerschwinglich wären. Auch Dalston gehört zu diesen gefragten Gegenden. Dass die Gentrifizierung hier noch in vollem Gange ist, wird an der Kingsland Road schnell sichtbar: Stylische Second­hand-Shops wechseln sich mit türkischen Restaurants, nigelnagelneuen Pubs und Kneipen für Freunde von Gesellschaftsspielen (typisch London) ab. Wer nach entsprechenden Neonreklamen Ausschau hält, findet auch den Weg in die schummrigen Underground-Bars, die sich in manchem ­Keller entlang der Strasse verstecken. Sie heissen «Ruby’s», «La Cabina» oder «Original Sin». Oft sind sie nur Ausgangspunkt für eine lange Nacht, die nicht selten im «Dalston Superstore», einer ­berühmt-berüchtigten Bar, endet.