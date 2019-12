Der Chef-Touristiker

Skiferien in der Schweiz sind halt schon teuer, vor allem für Familien. Was raten Sie da?

Ich möchte vorausschicken, dass die Schweiz nicht so teuer ist, wie man immer meint. Seit 2015 sind die Unterkunftspreise hierzulande um 6 Prozent gesunken, in Österreich stiegen sie hingegen um 24 Prozent. Klar, die Schweiz ist keine Billig-Destination, aber der Preisunterschied ist längst nicht mehr so gross. Und es gibt immer günstige ­Alternativen, bei Ferienwohnungen, in Feriendörfern oder in Drei-Sterne-Hotels, die ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. In vielen Skigebieten fahren Kinder teilweise gratis, in der Jungfrauregion immer am Samstag, in Splügen sogar permanent. Mit den SBB haben wir zudem ein attraktives An­gebot lanciert, das den Transport des Gepäcks von daheim bis direkt in die Ferienunterkunft sicherstellt, also von Tür zu Tür. 70 Ferienorte und über 300 Hotels machen bei diesem Service bereits mit. Wir sind im Wintersport mit Hochdruck daran, die Bequemlichkeit für die Gäste zu verbessern.