Gestatten: Die Neue!

Einst gehörte auch ein Hafen zu ­Pisilis. Wäre das heute noch so, könnten die Gäste direkt am Hotelstrand im einzigen TUI-Blue-Hotelschiff einchecken. Der Weg zum Hafen in Fethiye ist aber nicht weit: Von dort aus sticht ab Frühling 2020 jeden Montag die ­dreimastige Holzjacht in See. Bei der achttägigen Schiffsreise von TUI Blue schippert man der malerischen Küste entlang zu den schönsten Buchten der Region. Maximal 16 Gäste dürfen mit an Bord, damit die Privatsphäre garantiert und das Erlebnis einzigartig bleibt. Ganz getreu dem Motto von TUI Blue: «Hotels designed for you».