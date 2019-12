Reif für die Insel

«Mor Mu Dong» hat keine Website, keine klare Adresse, nicht jeder Taxifahrer findet den Weg. Der Driver des Fünfsternehotels The Nai Harn am sichelförmigen Nam Hai Beach schon. Sein Boss ist Feinschmecker und führt die Foodies unter seinen Gästen gerne hin: «Mein Lieblings­restaurant. Unschlagbar gut», sagt der deutsche General Manager Frank Grassmann. In seinem ­Hotel werden Gourmets ebenfalls verwöhnt, an ­allen Fronten. Die Thai-Küche ist fest in Frauenhand: Chatchanun Punjasuphachok alias Khun Ann verfeinert die über Generationen hinweg über­lie-ferten Rezepte ihrer Familie: Goong Pad Pong Karree (Tiger Prawns mit Ei in gelbem ­Curry) und ein raffiniert dosierter Lemongrass-Salat mit «poached prawns» sind ihre Lieblingsgerichte. Khun Ann gibt ihr Wissen gerne weiter. Sie gibt Thai-Kochkurse, führt die Gäste auf den Fischmarkt im nahen «Sea Gypsy Village», dann in die Küche: schnitzen, garen, dämpfen. Einmal im Jahr geht Ann auf Reisen. Mal nach Stuttgart, wo sie ­unerschrocken mit Stars wie Tim Raue, Tim Mälzer und Roland Trettl kocht – nächstes Jahr in der Schweiz: Gastspiel im «Eden Roc» in ­Ascona.