Zehn smarte Reisetipps und News aus der Welt von TUI

2 LONDON – The Making of Harry Potter Wer schon immer mal durch die Winkelgasse schlendern, seinen Kofferkuli durch die mit Gleis 9¾ beschriftete Wand schieben und sich den sprechenden Hut aufsetzen wollte, kann das jetzt alles tun! Und zwar im Warner Bros. Studio 32 Kilometer nordwestlich von London, in Leavesden, Hertfordshire. Dies war mehr als zehn Jahre lang die Heimat der Harry-Potter-Filmreihe. Heute lässt sich in und um die zwei Studios «The Making of Harry Potter» entdecken. Da­zu gehören die Kobolde der Gringotts-Bank genauso wie ein Abstecher in den Verbotenen Wald. Original-Zauberstäbe, Pfefferminzkröten & Co. gibt es ü­brigens in den Studio-Läden zu kaufen.