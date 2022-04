SI-Talk in Schwyz mit SVP-Star Peter Föhn und der SP-Chefin

Am Dienstag, 10. Mai lädt der SI-Stammtisch im Kanton Schwyz zum Gespräch! Wir sind zu Gast im Zunfthaus Bären in Einsiedeln. Alt Ständerat Peter Föhn kommt mit seinem Sohn, dem Möbelunternehmer Andreas Föhn, an den Stammtisch im Klosterdorf. Das SVP-Urgestein freut sich auf die Debatte mit der Schwyzer SP-Chefin Karin Schwitter. Sie war 2017/18 die jüngste höchste Schwyzerin und ist heute Geografie-Professorin an der Uni Zürich. Zusammen mit Armin Landerer von der Stiftung Solidarité Suisse können unter der Leitung von SI-Journalistin Monique Ryser auch zwei Leserinnen und Leser am Stammtisch in Einsiedeln der Politprominenz ihre Meinung sagen. Nach dem Talk gibts für alle ein feines Mittagessen. Unterstützt wird diese Tour de Suisse des Dialogs von Solidarité Suisse und UBS.