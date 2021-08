Mit Guy Parmelin am SI-Stammtisch

Nach harten und entbehrungsreichen Monaten kehrt endlich die Sonne ins Leben zurück. Sowohl für die Schweizer Illustrierte als auch für «L’illustré» ist 2021 ein Jubiläumsjahr: Seit 110 respektive 100 Jahren berichten unsere Zeitschriften ganz nah am Puls der Menschen in diesem Land. Jetzt wollen wir mit Ihnen feiern – mit einem ganz besonderen Projekt. Die Schweizer Illustrierte und «L’illustré» laden in einer gemeinsamen Aktion mit DEAR Foundation-Solidarité Suisse und UBS Schweiz in den nächsten zwölf Monaten an inspirierenden Orten zu anregenden Diskussionen ein. Bei dieser Tour durch alle Kantone gehen wir dorthin, wo sich Schweizerinnen und Schweizer am liebsten treffen: an den Stammtisch ihres Lieblingslokals, in einer inspirierenden und freien Atmosphäre, wo jede und jeder mitreden kann und ein offenes Ohr findet.