Auf unserer Tour de Suisse wollen wir die ganze Gesellschaft in sämtlichen Sprachregionen erreichen und in den unterschiedlichsten Gaststätten haltmachen: in urbanen Cafés, rustikalen Dorfbeizen, schicken Restaurants oder gediegenen Landgasthöfen. Bundespräsident Guy Parmelin sowie Vertreterinnen und Vertreter von UBS Schweiz und DEAR Foundation-Solidarité Suisse sind dabei regelmässige Stammgäste. Lokale Würdenträgerinnen und Würdenträger aus der Politik sitzen ebenso in der Runde wie Prominente aus Kultur, Wirtschaft und Sport und – last but not least – Sie, interessierte Leserinnen und Leser! Damit wollen wir ein Zeichen setzen – dass jede Krise auch Chancen bietet und die Normalität bald wieder da ist. Und mit der Rückkehr in die Restaurants möchten wir eine besonders betroffene Branche aktiv unterstützen.