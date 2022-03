SI-Talk im Haus der Freiheit von Toni Brunner und Esther Friedli

Am Mittwoch, 30. März laden wir zwei Leserinnen und Leser im Haus der Freiheit von SVP-Powerpaar Toni Brunner und seiner Partnerin Esther Friedli zum exklusiven Talk bei Spiis und Trank ein! Das berühmte Wirtepaar des Landgasthofs Sonne in Ebnat-Kappel ist nicht nur Gastgeber, sondern sitzt auch mit Ihnen am Stammtisch. Dort diskutieren wir mit dem ehemaligen SVP-Präsidenten Brunner und SVP-Nationalrätin Friedli zusammen mit Sonja Dinner, Gründerin The DEAR Foundation-Solidarité Suisse, unter der Leitung von SI-Chefautor Werner De Schepper über Gott, Beizenpolitik, das Toggenburg und die Welt. Unterstützt wird diese Tour de Suisse des Dialogs von Solidarité Suisse und UBS. Wer dabei sein und mitreden will, soll sich sofort anmelden.