Eine Dokumentation des Senders ITV zum 90. Geburtstag im Jahr 2016 galt als Sensation. Kamerateams begleiteten die Queen. Die privateste Szene: bei ihren Pferden, die sie mit Karotten füttert, eines davon einen «ungezogenen Buben» und ein anderes «Primaballerina» nennt. Keine Fragen an die Queen - dafür äussern sich andere Mitglieder. Schwiegerenkelin Kate, 38, verrät, dass ihr Sohn George, 6, die Königin «Gan-Gan» nennt, dass die Queen «ganz vernarrt» in ihre Urenkel sei und stets kleine Geschenke für sie parat habe. Enkeltochter Eugenie, 30, berichtet, die Queen und Prinzgemahl Philip, 94, seien am glücklichsten in ihrem schottischen Schloss Balmoral, weil sie dort «genug Raum, zu atmen und sich zu bewegen, hätten». Und Schwiegertochter Camilla, 71, lobt die Fitness der Königin: «Wer reitet denn noch in diesem Alter? Das ist doch unglaublich.» Sohn Charles, 70, der Intellektuelle in der Familie, beschreibt als prägenden Wesenszug seiner Mutter ihre «scheue Entschlusskraft», und Prinz Harry, 35, sagt: «Ich hab sie mal gefragt, ob sie ein Geheimnis hat. Sie hat sich geweigert, es mir zu verraten.»