4 Hautpflegefehler, die den Schönheitsschlaf ruinieren

Fehler 1: Das Gesicht nicht waschen

Der Tag war lang und wir möchten uns einfach nur noch aufs Bett plumpsen lassen. Stopp, das ist keine so gute Idee. Auch wenn wir ungeschminkt sind, müssen wir unser Gesicht vor dem Hinlegen waschen. Tun wir das nicht, landen Schmutz, Verunreinigungen und was sich sonst noch alles im Tagesverlauf auf unserem Gesicht abgesetzt hat, auf dem Kopfkissen. Dort sammelt sich dieser Dreck bis zum nächsten Waschtag und sorgt für Pickel auf unserer Haut. Wer mal ganz faul ist, soll für den Notfall Mizellen-Reinigungstücher in der Nachttischschublade bunkern.