5 Beauty-Produkte, die ihr bisher falsch benutzt habt

Serum: Das Pflegeprodukt alleine auftragen

Less is more? Nicht immer. Bei Seren ist es nämlich wichtig, dass wir sie in Kombination mit einer Feuchtigkeitspflege auftragen, und zwar als ersten Schritt. Warum? Weil sie zwar Wirkstoffe in hoher Konzentration enthalten, aber nur selten ausreichend Feuchtigkeit spenden. Indem wir nach dem Auftragen eines Serums zu einer befeuchtenden Creme greifen, sorgen wir dafür, dass sich diese wie ein Schutzschild um die Haut legt und das Serum darunter seine Wirkung noch besser entfaltet.