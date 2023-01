Haarmaske

Ja, bei Spliss und trockenen Spitzen wirkt eine Haarkur wahre Wunder. Ein- bis zweimal in der Woche angewendet, nährt und schenkt sie unserer Mähne wieder mehr Feuchtigkeit und Glanz. Zu verdanken haben wir das den enthaltenen Proteinen. Die sind in Massen zwar sehr wertvoll, können aber leider auch das Gegenteil bewirken: Wenn ihr euch den Kopf mehr als zwei Mal in der Woche mit einer Haarmaske einmassiert, gerät der pH-Wert aus dem Gleichgewicht, was sich durch trockene Spitzen und einen fettigen Ansatz bemerkbar macht. Ironischerweise also genau das, was wir mit einer Haarmaske verhindern wollen. Deshalb gilt auch hier: Weniger ist mehr.