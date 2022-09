Wie man Falten zwischen den Brüsten vorbeugt

Hydratisieren

Natürlich ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr die Grundlage für alles, was mit Wellness und Schönheit zu tun hat. Aber wir stellen fest, dass diese Falten nach einem heissen Tag in der Sonne, an dem wir Schorlen und Limonaden getrunken haben, viel tiefer und auffälliger sind. Also: Auf Elektrolyten und Antioxidantien setzen, um die Haut aufzupolstern und die Falten schneller verschwinden zu lassen.