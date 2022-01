Probiotic Skincare: Bakterien zum Schutz

«Probiotisch» ist ein Begriff, den man vor allem aus der Nahrungsergänzungsmittel-Branche kennt. Dabei spielen Bakterienkulturen eine wichtige Rolle. 2022 wandern die «guten» Bakterien nicht nur in unser Essen, sondern auch auf unsere Haut und in die Pflegeprodukte dafür. Ziel ist es, ein zuverlässiges Schutzschild für den Körper aufzubauen. Es gilt: Wo sich gute Bakterien angesiedelt haben, ist kein Platz für «schlechte». Eine Prä- und Probiotik-Creme eignet sich für jeden Hauttyp, kann aber auch bei Akne und Neurodermitis helfen. Im Zweifelsfall wendet man sich am besten an den Hautarzt.