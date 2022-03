Beauty-Fasten: So strahlen ganz ohne Make-up

Die Corona-Pandemie war und ist ein einziges Fasten, mag so mancher sagen. Schliesslich leben wir seit nunmehr zwei Jahren mit Einschränkungen und Verzicht in quasi jedem Bereich unseres Daseins. Trotzdem bricht auch 2022 die Fastenzeit an. Dabei steht bei dem ein oder anderem sicher der Verzicht auf Alkohol, Zigaretten oder Süssigkeiten ganz oben. Doch eine Make-up-Pause dürften die wenigsten auf dem Schirm haben. Dabei kommt die nun gerade recht.