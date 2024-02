Blickt mit uns hinter die Kulissen

Als wir Anfang Februar 2024 den Fuss in die ersten Sephora Winter Vibes in Verbier setzten, wussten wir sofort, dass dieses Event etwas ganz Besonderes sein würde. Der glamouröse Pop-up-Bereich der Après-Ski-Bar «W Off Piste» hatte sich in ein wahres Beauty-Wunderland verwandelt, in dem sich alles um die neuesten Trends und Produkte drehte.