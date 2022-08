Wenn blondes Haar nach dem Pool grün schimmert

Ist die Reise lang und das Thermometer kurz vor dem Platzen, will man bei der Ankunft doch einfach nur eins: in den Pool preschen – mit dem Scheitel voran. Die perfekte Frisur ist in den Ferien schliesslich zweitrangig. Das böse Erwachen folgt für Blondschöpfe leider wenige Stunden nach der wohlverdienten Abkühlung. Nicht selten reagieren helle Nuancen mit chlorhaltigem Poolwasser – und werden grün. Kommt blondes Haar mit Chlor in Berührung kann Kupfer oxidieren und sich in den Proteinen der Haarsträhnen festsetzen. Den Effekt der Kupferfärbung kennen wir von Münzen, Dächern oder der New Yorker Freiheitsstatue.