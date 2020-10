Darum gehört Karottenöl in eure Beautyroutine

4. Als leichter Sonnenschutz

Wer in seinen Herbstferien den Sommer noch etwas verlängert und in Richtung Süden reist, sollte Karottenöl unbedingt in seinen Koffer packen. Denn das enthaltene Carotin bietet einen natürlichen UV-Schutz. Aber Achtung! Da das Öl nur einen Lichtschutzfaktor von ca. 1 bis 3 enthält, sollte es nur als Ergänzung verwendet werden. Die Sonnencreme also unbedingt auch einpacken.