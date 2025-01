So ein Wassermann ist aufrichtig, charismatisch und einfallsreich, kann aber auch mal kühl und unnahbar wirken. Schiesst euch da auch gleich Charléne von Monaco in den Sinn? Die Fürstin steht zu ihren Stärken und Schwächen und untermalt ihren speziellen Charakter mit kurzen, klaren Schnitten, variiert ihren Look nur selten. 2024 rahmte sie ihr Gesicht in Curtain-Bangs, die sie gerne auch 1920-s-Like auf einer Seite in geschwungener Form trägt. We like!