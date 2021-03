Vorab ein paar Richtlinien. Für Frauen ab Vierzig. Erstens. Spätestens jetzt ist man in dem Alter, in dem es okay ist, so auszusehen, wie die Frau, die man ist. Zweitens. Man ist jetzt definitiv zu alt to give a shit about shit. Drittens. Es wird Zeit, sich davon zu verabschieden, das Gefühl zu haben, nicht schön, nicht jung, nicht genug zu sein. Viertens. Wir müssen auch im vierten Jahrzehnt unseres Lebens nichts mehr müssen. Darum hier auch kein Guide dazu, was ihr ab Vierzig nicht mehr dürft, sondern dazu, was eure Haut nun braucht: