Ob nun Antitranspirant oder doch ein Deodorant die bessere Wahl ist, hängt also ganz von den persönlichen Bedürfnissen ab: Neigt man zu Schweissflecken, empfiehlt sich ein schützendes Antitranspirant. Ist starker Eigengeruch das Problem, hilft eher ein neutralisierendes Deo. So oder so – bei Anti-Schweiss-Produkten kommt es auch auf das richtige Auftragen an. Welche Fehler auch ihr garantiert schon bei der Nutzung von Deo und Antitranspirant gemacht habt, erfahrt ihr hier.