Deo vs. Antitranspirant: Was hilft besser?

Antitranspirant reduziert Schweissproduktion

Im Gegensatz zum Deo schwitzen wir durch ein Antitranspirant («anti» = gegen, «transpirieren» = schwitzen) tatsächlich weniger. Der Grund dafür: Die darin enthaltenen Salze legen sich als dünner Film über die Poren, so dass die Körperflüssigkeit schlichtweg nicht aus uns herausfliessen kann. Gegen schlechte Gerüche kämpft ein Antitranspirant primär zwar nicht an, da der Schweiss aber gar nicht erst an die Haut gelangt, riecht man in der Regel auch bei dieser Variante den ganzen Tag frisch.