Der Butterfly Bob ist das ultimative Style-Upgrade

Wir kennen und lieben den klassischen Butterfly Cut: jene vielschichtige Frisur, die das Beste aus dem Shag der 1970er und dem Chic der 1990er vereint. Lange Schichten und kurze, gesichtsrahmende Stufen verleihen dem Haar jene Sprungkraft, die wir sonst nur von den Laufstegen der Ära Crawford und Campbell kennen. Doch diesen Winter spüren immer mehr Menschen den Drang zur Schere. Wer sich bisher nicht getraut hat, sich von der Länge zu trennen, findet im Butterfly Bob den perfekten Kompromiss.