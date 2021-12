Insgeheim wissen wir, dass er nicht zu uns passt und trotzdem ist das Verlangen gross. Nein, wir sprechen hier nicht vom nächsten selbstsüchtigen Bad Boy. Die Misere, in der wir uns befinden, ist noch viel haarsträubender. Der Micro-Pony – auch bekannt als «Liebling, ich habe dem Kind die Fransen zu kurz geschnitten»-Pony – hat sich zurück in unser Leben gekämpft. Täglich flimmert eine andere Version der Frisur über die Bildfläche unserer Wahl und wir verlieren bei so viel imperfekter Perfektion fast den Verstand. Wer sich für Micro Bangs entscheidet, setzt ein Statement. Denn sie verleihen jedem noch so zarten Gesicht eine Extraportion Toughness.