Was für die Pflege gilt, zählt übrigens auch fürs Styling. Denn auch hier könnt ihr so einiges falsch machen. Bei trockenem Haar solltet ihr unbedingt auf Trockenshampoos und Haarsprays mit sehr starkem Halt verzichten. Der Grund: Sie saugen zusätzlich jegliche Spuren von Fett auf und trocknet euer Haar nur noch mehr aus. Besonders von Trockenshampoos solltet ihr am besten ganz die Finger lassen oder diese nur als echte Notfalllösung verwenden.