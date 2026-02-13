Diese Beauty-Helfer haben wir bereits in der Küche

2. Gesichtsmaske mit Avocado

Sie ist nicht ohne Grund die Influencerin unter den Früchten. Die Avocado schmeckt auf Toast, im Glas, als Pancakes, macht Lust auf Sex und sich sogar gut als Farbe an der Wand. Na ja und eben als Maske im Gesicht. Ja, echt wahr! Die grünen «Butterbirnen» (wie sie wegen ihrer buttrigen Konsistenz auch genannt werden) sind nämlich prall gefüllt mit gesunden, ungesättigten Fettsäuren, diversen Vitaminen (A, C, E, D, B und K), Mineralstoffen, Aminosäuren und Antioxidantien. Ein Halleluja für die Haut. Drum: Einfach so zerstampfen und auf dem Gesicht verteilen, oder wie folgt mischen: