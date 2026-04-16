Diese Make-up-Trends sorgen für Frühlingsgefühle

Wenn die Sonne wieder kräftiger strahlt und die Vögel zwitschern, steigt die Lust auf kreative Veränderung. Der Frühling ist die perfekte Jahreszeit, um mit dem eigenen Look zu experimentieren und die schwere Wintergarderobe sowie deckendes Make–up hinter sich zu lassen. In dieser Saison geht es vor allem um Sanftheit, Leichtigkeit und ein Finish, das mühelos und modern wirkt. Hier sind die sieben wichtigsten Trends, die den Frühling einläuten.
Blurred Lips
Der Trend zu verschwommenen Lippenkonturen ist derzeit allgegenwärtig. Anstatt auf harte Kanten zu setzen, werden die Lippen weich schattiert, was für ein besonders natürliches und langanhaltendes Ergebnis sorgt. Hierfür eignen sich Lippenstifte oder Stains, die sich leicht verblenden lassen, um diesen sanften, eingelebten Look zu kreieren.
Mut zur Farbpalette
Lidschatten–Paletten feiern diesen Frühling ein grosses Comeback, wobei vor allem die Spielfreude im Vordergrund steht. Ob ein kräftiges Blau oder ein zartes Pastellviolett – die Auswahl ist riesig. Wer es dezenter mag, kann lediglich einen Farbtupfer im inneren Augenwinkel setzen, um dem Gesicht sofort mehr Frische zu verleihen.
Zarte Pastelltöne
Pastellfarben gehören zum Frühling wie die ersten Blumen, wirken dieses Jahr jedoch tragbarer und weicher als je zuvor. Diffuses Blau, Babyrosa oder sogar ein Hauch von Creme auf dem Lid werden so verblendet, dass keine harten Linien entstehen. Besonders einfach gelingt dieser Look mit Schattenstiften, die direkt aufgetragen und kurz mit dem Finger verblendet werden.
Wie frisch geküsst
Eng verwandt mit den verschwommenen Konturen ist der Look, der an den Effekt von frisch gegessenen Beeren erinnert. Dabei konzentriert sich die Farbe vor allem auf die Mitte der Lippen und läuft nach aussen hin weich aus. Dieser Trend wirkt jugendlich, ist extrem pflegeleicht und passt hervorragend zu einer leichten Grundierung.
Glänzende Frische
Nach einer langen Phase matter Texturen kehrt der Fokus nun zu einer taufrischen, strahlenden Haut zurück. Schwere Foundations werden durch leichte Tönungen oder transparente Basen ersetzt, die den natürlichen Teint eher betonen als überdecken. Creme– und Flüssig–Rouges unterstützen diesen feuchten Glanz und lassen die Haut gesund und gut durchfeuchtet aussehen.
Warme Schokoladentöne
Wer sich nach der ersten Frühlingssonne sehnt, findet in warmen Brauntönen den idealen Begleiter. Schokoladige Nuancen wirken im natürlichen Licht besonders edel und lassen sich vielseitig einsetzen. Multifunktionale Stifte in Brauntönen eignen sich hervorragend für ein sanftes Konturieren, zum Definieren der Augenbrauen oder als natürliche Lippenkontur.
Realistische Augenbrauen
Der Trend geht weg von massiven, blockartigen Brauen hin zu mehr Realismus und Natürlichkeit. Mit feinen Stiften werden zarte, haarähnliche Striche gezeichnet, die die natürliche Form unterstreichen, anstatt sie komplett neu zu definieren. Das Ergebnis ist ein gelifteter, luftiger Look, der das gesamte Gesicht sofort wacher erscheinen lässt.