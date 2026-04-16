Diese Make-up-Trends sorgen für Frühlingsgefühle

Wenn die Sonne wieder kräftiger strahlt und die Vögel zwitschern, steigt die Lust auf kreative Veränderung. Der Frühling ist die perfekte Jahreszeit, um mit dem eigenen Look zu experimentieren und die schwere Wintergarderobe sowie deckendes Make–up hinter sich zu lassen. In dieser Saison geht es vor allem um Sanftheit, Leichtigkeit und ein Finish, das mühelos und modern wirkt. Hier sind die sieben wichtigsten Trends, die den Frühling einläuten.