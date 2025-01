Erinnert ihr euch noch? Vor gefühlt tausend Jahren zählten mal hauchdünne Augenbrauen als DER Look of the Moment. Perfekt gezupft und gestutzt musste es sein. Und dann kam Cara Delevingne. Auch bekannt als Brauen-Power-Girl. Sie riss das Ruder herum und setzte mit ihren buschigen Augenbrauen einen Trend, der sich hartnäckig bis heute hält. Wer nicht von Natur aus mit solchen Balken gesegnet ist, bürstet, färbt und füllt aus, um möglichst volle Brauen zu bekommen – oder geht ins Kosmetikstudio, um sich welche schneiden zu lassen. Ja, beim Microblading werden tatsächlich mit einer Klinge kleinste Schnitte gesetzt und mit Farbe gefüllt. Das Ergebnis ist dafür kaum von echten Härchen zu unterscheiden. Trotzdem: Aua! Geht das bitte auch schmerzfrei? JA!