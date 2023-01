Dank dieses Hacks hält der Nagellack länger

So geht’s

Ihr fragt euch jetzt sicher, was ihr mit dem Apfelessig anstellen müsst? Die Antwort: Entfernt als Erstes den alten Nagellack mit einem herkömmlichen Nagellackentfernen – am besten mit einem acetonfreien, um das Nagelbett zu schonen. In einem nächsten Schritt beträufelt ihr ein Wattepad mit etwas Apfelessig und reibt damit über jeden einzelnen Nagel, um allfällige Rückstände komplett zu entfernen. Nun könnt ihr die Nägel wie gewohnt lackieren. Vergesst dabei bitte nicht, vor respektive nach dem Farblack einen Base- und einen Top-Coat aufzutragen.