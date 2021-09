Ein Lippenstift, der allen steht? Ja, den gibts!

So wie es mit Hypes aber nun mal so ist, heisst es irgendwann leider «ausverkauft». So auch bei dem wohl beliebtesten Beauty-Produkt der Stunde. Die TikTok-Community wäre nicht die TikTok-Community, wenn sie nicht auch für dieses Problem eine Lösung gefunden hätten. Bis Clinique mit der Produktion ihres Kassenschlagers hinterher kommt, rät die Gemeinde zu Alternativen.