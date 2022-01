Im Anschluss hat die 44-Jährige ihren Scheitel wieder mittig gezogen, ihre rasierte Kopfpartie verdeckt. Zumindest für ein offizielles Foto. Trug im Januar 2021 sogar Partner-Look mit Tochter Gabriella. Der Undercut scheint also passé zu sein. Was das kleine Gen in uns aufgeregt rotieren lässt: Was wagt Charlène als Nächstes? Aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme, die sie lange untertauchen liessen, wissen wir nicht wirklich Bescheid.

Lassen wir uns überraschen, oder? Und schwelgen anlässlich ihres 44. Geburtstags in haarigen Erinnerungen. Wo? Hier in der Galerie.

Happy Birthday, Charlène! Auf ein neues Lebensjahr voller Freude und bester Gesundheit!