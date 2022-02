Im Gesicht funktioniert eine Anti-Aging-Behandlung ganz gut – wen es stört, kann angeblichen Makeln damit entgegenwirken. Wen nicht, tut das nicht. Beides okay – und vor allem: Man hätte die Wahl, die Möglichkeit. Andere Körperteile bereiten da grössere Probleme. So sprechen zum Beispiel Hände Bände. Sie sind wohl die einzige Stelle, an der sich keine Haut künstlich straffen lässt.