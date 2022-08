Facial Scrubber – Das Kult-Gadget zum Sonderpeis

Der Facial Scrubber dringt dank Ultraschall-Vibrationen tief in die Haut ein, sodass sie bis in die Poren gereinigt wird. Das Gerät hat drei verschiedene Funktionen: Im Reinigungsmodus (Cleansing) werden Rückstände und Mitesser entfernt. Im Befeuchtungsmodus (Moisturizing) können Pflegeprodukte tief in die Haut eingearbeitet werden. Der Liftingmodus schliesslich reduziert feine Fältchen und Linien.