Gua-Sha-Guide: Wie wir Falten wirksam wegschieben

Die Schwerkraft mag ja in vielen Belangen nützlich sein. Was unsere Haut angeht, verstehen wir den Sinn und Zweck dahinter allerdings weniger. Spätestens, wenn sich die fleischige Ummantelung des Gesichts langsam in Richtung Füsse zieht, bringt uns das wohl oder übel auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Wahrheit ist uns dann buchstäblich ins Gesicht geschrieben – in Form von Falten.