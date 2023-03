Was euch die Lage eines Pickels verrät

2. Pickel am Haaransatz

Was unseren Haaren zur Traummähne verhilft, lässt unserer Haut die Haare zu Berge stehen. Denn auch Stylingprodukte und Haarpflege können Pickel auslösen. Wer also in dieser Zone besonders empfindlich ist, sollte darauf achten, dass die Haut nicht mit Haarwachs, -spray oder -gel in Berührung kommt. Achtet zudem darauf, dass ihr Shampoo und Conditioner immer gründlich ausspült.