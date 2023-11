Hach ja, der Traum vom langen Rapunzelhaar. So ziemlich jede Frau kennt ihn, wirklich erlebt haben ihn aber nur wenige unter uns, man könnte fast schon von einer Minderheit sprechen. Schliesslich soll das Haar nicht nur lang, sondern auch noch gesund sein – und genau da fängt das Dilemma an. Keine Panik: Wir kennen so einige Tricks, die das gesunde Haarwachstum zum Kinderspiel machen. Eines allerdings schon mal im Voraus: Langes Haar zu haben braucht Zeit und Geduld, ganz egal, welche Tricks ihr anwendet. Aber mit etwas Mühe und den richtigen Anwendungen gelingt das gesunde Wachstum bestimmt. Also, ran an die Bürsten und her mit den Pflegeprodukten, jetzt gehts ans Eingemachte.