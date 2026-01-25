Nagelpflege: Welche Mythen stimmen wirklich?

Auch dieser Mythos ist Quatsch. Nägel besitzen nämlich nur einen super kleinen Anteil an Kalzium. Die weissen Flecken entstehen meist durch einen festen Stoss oder durch Druck auf den Nagel. Ein weiterer Grund kann auch Nagellack sein. Wird der nämlich über längere Zeit auf dem Nagel gelassen und dann entfernt, können einzelne Zellen mitgerissen werden. Schlimm ist das natürlich nicht. Allerdings bleibt euch nichts anderes übrig, als zu warten, bis die Stellen herausgewachsen sind.