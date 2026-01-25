Nagelpflege: Welche Mythen stimmen wirklich?

Mythos Nummer 1: Nägel sollte man nur in eine Richtung feilen
Dieser Mythos stimmt nicht. In welche Richtung ihr eure Nägel feilt, spielt nicht wirklich eine Rolle. Was jedoch entscheidend ist, ist die Qualität der Feile und den Druck, den ihr auf den Nagel ausübt. Mit einer Nagelfeile mit 180 Grit oder höher und einem sanften Druck macht ihr aber nichts falsch.
Mythos Nummer 2: Weisse Flecken sind ein Anzeichen für Kalziummangel
Auch dieser Mythos ist Quatsch. Nägel besitzen nämlich nur einen super kleinen Anteil an Kalzium. Die weissen Flecken entstehen meist durch einen festen Stoss oder durch Druck auf den Nagel. Ein weiterer Grund kann auch Nagellack sein. Wird der nämlich über längere Zeit auf dem Nagel gelassen und dann entfernt, können einzelne Zellen mitgerissen werden. Schlimm ist das natürlich nicht. Allerdings bleibt euch nichts anderes übrig, als zu warten, bis die Stellen herausgewachsen sind.
Mythos Nummer 3: Nägel brauchen Luft zum Atmen
Nägel bestehen aus toten Zellen. Und was tot ist, kann auch nicht atmen. Somit ist auch dieser Mythos falsch. Angst, dass ihr mit Nagellack euren Nägeln die Luft abschnürt, braucht ihr also nicht zu haben.
Mythos 4: Kaltes Wasser lässt den Nagellack schneller trocknen
Nach dem Lackieren rennt ihr sofort zum Waschbecken und spült eure Nägel mit kaltem Wasser ab, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen? Das ist leider eher kontraproduktiv. Denn kaltes Wasser verdickt den Nagellack höchstens. Das erweckt zwar den Eindruck, dass die Farbe schneller trocknet, in Wahrheit ist die untere Schicht aber immer noch feucht. Dadurch können schnell unschöne Dellen entstehen. Geduldet euch also lieber ein paar Minütchen mehr, dann sieht das Ganze auch tipptopp aus.
Mythos 5: Acryl schädigt die Nägel
Dieser Mythos ist so halb wahr. Denn Acryl und Gel sind eigentlich kein Problem für unsere Nägel. Schädigend hingegen ist das Entfernen der künstlichen Nägel. Durch das intensive Feilen wird die Nagelplatte angegriffen, was sie mit der Zeit weich und schwach werden lässt.