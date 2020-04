Pickel trotz Make-up-Pause – was ist hier los?

Also Freunde, unsere Unreinheiten kommen nicht von ungefähr. Was wir jetzt am besten machen? Uns 'nen Tee aufgiessen, die Füsse und vor allem die pflegewütigen Hände stillhalten, unseren Schädel ab und an mal an die frische Luft halten und dabei ein bisschen Obst und Gemüse snacken. Ach ja, genügend Wasser trinken hat bekanntlich auch noch nie geschadet. Und schon können wir dabei zuschauen, wie sich unsere Quarantäne-Pickel nach und nach wieder in Luft auflösen – versprochen.