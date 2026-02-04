Sind Abschminktücher eine gute Idee?

Feuchte Abschminktücher sind praktisch auf Reisen, einfach in der Anwendung und funktionieren im Zweifelsfall auch ohne Wasser. Das müssen sie auch, denn wenn wir sie weiterhin benutzen und unachtsam entsorgen, werden unsere Weltmeere früher oder später einknicken. Schon jetzt ist das Ausmass der Verschmutzung riesig und unsere heissgeliebten Tücher schwimmen mittendrin. Zumindest, wenn sie nicht gerade den Abfluss verstopfen, denn anders als Toilettenpapier lösen sie sich im Wasser nicht auf. Das alles hat bisher noch nicht gereicht, um ihnen Lebewohl zu sagen? Dann gebt uns ein paar Minuten, euch darüber aufzuklären, warum auch eure Haut garantiert kein Fan der kleinen Helfer ist.