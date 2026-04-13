So bringt Rosenwasser Glanz in unsere Haare

3. Bye-bye Frizz

Wer lockige Haare hat, weiss, wie mühsam der Kampf gegen Frizz sein kann. Durch Luftfeuchtigkeit oder falsche Pflege können aber auch bei geradem Haar frizzige Ausreisser auftreten. Durch die im Rosenwasser enthaltenen Wirkstoffe und die oben erwähnte Wirkung der Säure wird dem Haar mehr Feuchtigkeit verliehen. Gleichzeitig wird es elastischer und somit belastbarer. Wer also das Rosenwasser bis in die Spitzen sprüht, kann damit sogar Spliss vorbeugen.