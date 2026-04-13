So bringt Rosenwasser Glanz in unsere Haare

Hach, die Rose, was hat sie uns schon für kitschig schöne Liebesmärchen beschert. Auch die Liebe zu unserer Haut hat sie verstärkt. Schliesslich wird die dank des Rosenwassers zart wie ein Babypopo. Genauso toll soll das blumige Wasser nun auch für unsere Haare sein. Warum? Wir haben gleich drei Gründe für euch.
1. Weniger Trockenheit, mehr Glanz
Weil Rosenwasser leicht sauer ist, zieht sich das Haar beim Auftragen zusammen. Dadurch wird aus 'ner struppigen, spröden Mähne seidig glattes und glänzende Haare. Für eine langanhaltende Wirkung sorgt statt eines Sprays übrigens ein Shampoo mit Rosenwasser. Das Ergebnis sieht nicht nur gut aus, sondern riecht auch blumig-frisch.
2. Es beruhigt die Kopfhaut
Rosenwasser liefert über 100 verschiedene Wirkstoffe. Darunter sind unter anderem pflanzliche Ballaststoffe und die Vitamine B, C und E. Werden diese auf die Kopfhaut gesprüht, erzeugen sie eine beruhigende und antientzündliche Wirkung. Deshalb eignet sich Rosenwasser auch für gereizte und empfindliche Haarwurzeln. Falls ihr zum Beispiel an juckender Kopfhaut leidet, lohnt es sich, stets ein Rosenwasser-Spray griffbereit zu haben. Und keine Sorge: Rosenwasser fettet nicht.
3. Bye-bye Frizz
Wer lockige Haare hat, weiss, wie mühsam der Kampf gegen Frizz sein kann. Durch Luftfeuchtigkeit oder falsche Pflege können aber auch bei geradem Haar frizzige Ausreisser auftreten. Durch die im Rosenwasser enthaltenen Wirkstoffe und die oben erwähnte Wirkung der Säure wird dem Haar mehr Feuchtigkeit verliehen. Gleichzeitig wird es elastischer und somit belastbarer. Wer also das Rosenwasser bis in die Spitzen sprüht, kann damit sogar Spliss vorbeugen.