So geht der Sommer in die Verlängerung

Noch kitzelt uns die Sonne an der Nasenspitze, in Gedanken nehmen wir aber schon Abschied von der heissen Jahreszeit. Der Herbst kündigt sich an und sobald die Tage wieder kürzer werden, stellt sich unweigerlich das Gefühl ein, dass wir den Sommer noch ein bisschen bewahren wollen. Diese bunten Beauty-Favoriten helfen uns dabei.