So wird die Haut an Ellbogen wieder weich

Kennt ihr das auch? Obwohl wir unsere Ellbogen ständig eincremen, sind sie trocken. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum einen liegt das an den kaum vorhandenen Talgdrüsen. Ähnlich wie bei den Lippen sind wir hier also von Feuchtigkeit auf innen (Wasser trinken!) und aussen angewiesen. Hinzu kommt das ständige Beugen der Arme – kaum vermeidbar, aber jedes Mal eine Strapaze für die Haut. Zu guter Letzt tragen auch unsere Schreibtischjobs dazu bei, dass alles noch schlimmer wird: Achtet mal darauf, wie oft ihr euch an einem Tag auf euren Ellbogen abstützt. Das verursacht Reibung und so am Ende trockene Haut.