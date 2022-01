SOS-Hilfe bei fahler und unreiner Festtagshaut

Was tun bei trockene Stellen?

Alkohol entzieht dem Körper Wasser. Das macht sich vor allem an Falten um den Mund und an der Stirn bemerkbar. Durch die trockene Haut wirken Falten tiefer und die Haut insgesamt fahler. Zusätzlich sind die Blutgefässe geweitet und können an Nase und Wangen rote Stelle verursachen. Was dagegen hilft? Logisch, Feuchtigkeit. Jetzt heisst es a.) viel Wasser trinken (mindestens 2 bis 3 Liter) und b.) Seren, Masken und Cremes mit feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen, wie etwa Hyaluron, verwenden.