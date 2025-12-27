Trockenshampoo haben wir bisher falsch benutzt

Wir möchten diesen Artikel mit einem dicken Dankeschön beginnen. Das geht raus an die damals 25-jährige Deutsche Elisabeth Schuhmann, die im Jahr 1908 ein Puder entwickelte, das unsere Haare ganz, ohne Wäsche, wieder frisch machte – das erste Trockenshampoo. Heute können wir uns ein Leben ohne diese Wunderwaffe nur noch schwer vorstellen, wenn die Zeit (oder Motivation) zum Haarewaschen einfach nicht reicht. Danke, Lizzie!