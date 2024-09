1. Natürlich lange Wimpern ohne Extensions

Wenn ihr von Natur aus nicht mit langen Wimpern gesegnet seid, zaubert ihr sie euch einfach selbst. Hebt das Augenlid etwas an, damit ihr jedes einzelne Härchen mit der Wimpernzange einklemmen könnt. Die Zange drückt ihr dann ganz nahe an den Wimpernkranz und sorgt so dafür, dass die Härchen am Kranz angehoben werden und automatisch länger wirken. Der gleiche Trick gilt beim Auftragen der Wimperntusche. Einfach das Mascarabürstchen am Wimpernkranz ansetzen und mit langsamen Drehbewegungen den Wimpern entlang nach vorne ziehen.