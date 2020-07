Wahre Kunst tummelt sich jetzt auf unseren Nägeln

Bunte French Nails

French Nails feiern 2020 ein glorreiches Comeback. Für den einen oder anderen mag das überraschend kommen. Nachdem sich inzwischen aber so mancher Trend aus den 00er-Jahren zurück in unser Leben mogelte, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das auch unsere Maniküre treffen würde. Doch etwas ist knapp 20 Jahre später anders. Unsere Nagelspitzen betonen wir nicht länger in Zahnapasta-Weiss, nein, wir zücken alle Farben, die der Regenbogen für uns bereithält. Besonders cool: jeden Finger in eine andere Nuance zu tunken.