Was ist eigentlich … Glycerin?

Pigmentflecken entgegenwirken, Falten auffüllen und den Teint zum Strahlen bringen – was wir von unseren Beauty-Produkten verlangen, ist für sie nicht immer leicht zu erfüllen. Etwas, das zumindest zwei von den drei oben genannten Wünschen abdeckt, ist das neue Hype-Mittel Glycerin. Egal ob in Cremes, Seren oder Cleansern, wer in der Branche Rang und Namen hat, verwendet derzeit den gefährlich klingenden Inhaltsstoff. Nur was kann der eigentlich?