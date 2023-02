Was ist eigentlich ... Vitamin E?

Was macht Vitamin E mit der Haut?

Vitamin E liefert nicht nur der obersten Hautschicht Feuchtigkeit, sondern auch der darunter liegenden Hornschicht. Was das genau bedeutet? Die Haut kann langfristig mehr Feuchtigkeit speichern, was gerade in den kalten Monaten ein grosser Vorteil ist. In vielen Cremes findet man Mineralöle und Silikone, die zwar schnell, aber nur kurzfristig wirken. Deshalb tut ihr eurer Haut einen Gefallen, wenn ihr die Schutzbarriere mit Vitamin E stärkt. Das Ergebnis: Ein ebenmässiger Teint, weniger Falten und mehr Spannkraft.