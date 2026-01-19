Style: Was viele wahrscheinlich nicht wissen – unser Körper selbst produziert Hyaluron. Wie viel, wie, wo und warum ist das so?

Dr. med. Inja Allemann: Die Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommender Mehrfachzucker (Polysaccharid), genauer ausgedrückt ein sogenanntes Glykosaminoglykan. Es wird von körpereigenen Zellen gebildet und findet sich fast überall im menschlichen Körper in grösseren Mengen. Vor allem in der Haut, in der Gelenksflüssigkeit, den Bandscheiben und im Glaskörper des Auges. Durch ihre komplexe räumliche Struktur hat Hyaluronsäure die spezielle Eigenschaft, relativ zu ihrer Masse sehr grosse Mengen an Wasser binden zu können. So trägt sie zum Beispiel als Schmiermittel zur reibungsfreien Mechanik und Stabilität der Gelenke bei. In der Haut sorgt Hyaluronsäure für die natürliche Elastizität und Straffheit des Bindegewebes.

Im Alter verringert sich der natürliche Anteil der Hyaluronsäure. Mit 50 Jahren haben wir nur noch die Hälfte der ursprüngliche Hyaluronsäuremenge in unserem Körper. Im Bereich der Haut trägt dies zu verminderter Elastizität und Faltenbildung bei – die Geschmeidigkeit unserer Haut vermindert sich.